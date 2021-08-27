Диарея и разрывы легких. Что нам готовят новые штаммы коронавируса

Диарея и разрывы легких. Что нам готовят новые штаммы коронавируса
Новый штамм коронавируса оказался гораздо более агрессивным Фото: pixabay

Приближается осень, и врачи предупреждают о новой волне коронавируса. На этот раз, судя по уже поступившим в больницы пациентам, докторам предстоит сражаться с новым штаммов — дельта-вариантом.

К сожалению, его отличия от предыдущих не радуют: теперь заболевание гораздо позже становится заметно, прогрессирует быстрее, а переносится тяжелее. Но медики не опускают руки.

Для определения у себя симптомов нового вида коронавируса не следует зацикливаться на насморке и кашле. В последнее время в больницы поступают пациенты с жалобами на повышенную температуру, диарею, рвоту и тошноту.

Но уже через несколько дней после заболевания к этому набору подключается одышка или потеря обоняния. Сам вирус стал развиваться намного быстрее — если раньше цитокиновый шторм наступал на 14-15 день, теперь ему требуется не более десяти дней.

Цитокиновый шторм — пожалуй, одна из главных и смертельных опасностей, которую таит в себе коронавирус. Так называют резкое повышение уровня цитокинов в крови на фоне воспалительного процесса. Это приводит к иммунной атаке на клетки и ткани организма — то есть, борясь с заболеванием, организм уничтожает сам себя.

Чтобы не допустить этого, врачи должны начать лечение как можно раньше. А так как дельта-вариант уж очень похож на обычный гастрит, многие начинают лечить его дома — и в больницу попадают уже с обезвоживанием. К тому же прием неправильных лекарств, которые приходится выводить и так перегруженному борьбой с вирусом организму, приводит к острому поражению почек и печени.

Именно поэтому врачи рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, даже при небольшом кишечном расстройстве обращаться в поликлинику и самостоятельно замерять уровень кислорода в крови пульсоксиметром.

Еще одна новая реалия — стало ясно, что на противовирусные препараты SARS-Cov-2 не реагирует. В первые волны заболевания их пробовали давать пациентам, надеясь собрать положительную статистику. Сейчас, при борьбе с более агрессивным штаммом, стало ясно — коронавирус можно победить только при помощи гормональной терапии. Но чтобы ее можно было начать, должна начаться “легочная” фаза заболевания — превентивное лечение гормонами принесет только вред.

Сейчас пациентам все еще назначают противовирусную терапию в первой фазе — но пользуются в основном антиковидной плазмой.

Самой неприятной чертой дельта-варианта оказались спонтанные пневмотораксы. Это разрывы в тканях легкого, которые требуют срочного оперативного вмешательства. Они происходят из-за развития очагов воспаления в легких.

Чтобы не допустить этого, врачи составляют лечение из множества поддерживающих компонентов — меняют силу потока кислорода в масках, не назначают лишние антибиотики, постоянно измеряют уровень.

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