«Липкая кровь». Почему коронавирус ведет к варикозу

&#171;Липкая кровь&#187;. Почему коронавирус ведет к варикозу
Коронавирус делает кровь гуще. Фото: pixabay

Коронавирус — болезнь, особенно опасная для тех, у кого уже и так есть хронические заболевания. Белок SARS-Cov-2 не только лишает кислорода, поражая легкие. У больных наблюдается также «липкая кровь» — это вызвано и кислородным голоданием, и обезвоживанием, и, что парадоксально, постельным режимом.

Вызвать мгновенный варикоз вирус не способен — это заболевание обычно развивается годами. А вот риск тромбоза, к сожалению, очень высок.

Варикозное расширение вен происходит обычно из-за того, что кровь по каким-то причинам не может подняться наверх, от пятки к сердцу. Она застаивается на месте, и сосуды в этой области расширяются, становятся видными под кожей. Это так называемые “верхние вены”. Ничего страшного в том, что они расширены, нет. Гораздо хуже, если это является признаком внутреннего варикоза. При этой его разновидности страдают глубокие вены, не видные глазу. Чаще всего застоявшаяся во внутренних венах кровь выливается в близкие к коже сосуды. Специальные анализы помогают определить, есть ли проблемы во внутренних венах.

Обычно флебологи рекомендуют не затягивать с лечением варикозных расширений — не только с эстетической точки зрения. Именно в этих расширенных “узлах” создаются благоприятные условия для возникновения тромбов — маленьких сгустков крови.

Один такой сгусточек, достигнув сердца, может закупорить его протоки, ведущие к легкому, и привести к летальному исходу.

Поэтому хотя сам коронавирус и не может вызвать варикоз, всё же именно во время эпидемии будет не лишним собраться нанести визит флебологу. Вылечив варикоз, пациенту будет гораздо проще справиться с коронавирусом в случае заболевания.

Лечить от Covid-19, одновременно боясь тромбофлебита, очень сложно. Часто для лечения необходимы лекарства, которые разжижают кровь. Но если у больного уже есть застарелые расширения сосудов, такое назначение может привести к резкому усилению тока крови и отрыву тромба.

Если с венами всё в порядке, коронавирус не стоит переносить, не вставая с кровати. Врачи рекомендуют подниматься каждый час — прохаживаться по комнате, разминаться. Это позволяет легким «разгрузиться» — на них не давит вес тела, а кровь начинает быстрее двигаться в теле, становится жиже.

Кстати, лечение варикоза врачи рекомендуют проводить весной или осенью — после него необходимо какое-то время носить компрессионный трикотаж и совершать длительные пешие прогулки.

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