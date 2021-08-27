Четыре признака психолога-шарлатана

Совершать регулярные визиты к психологу становится хорошим тоном. Появилось множество центров, куда можно обратиться за психологической помощью, и также много компаний предлагают пройти курсы, чтобы стать психологом и работать с людьми.

В процессе работы со своими проблемами человек вполне может почувствовать дискомфорт. Как понять, что вы попали к специалисту и неприятные ощущения — показатель выздоровления, а не того, что с вами беседует шарлатан?

Диплом об образовании

Не стесняйтесь уточнять у врача, есть ли у него документы, удостоверяющие его звание. Настоящие специалисты выпускаются из вузов. Конечно, бывают и хорошие психологи, окончившие курсы, но работа с таким — выбор на свой страх и риск. Эмоциональное состояние пациента может ухудшаться, и задача психолога — не только помочь, но и вовремя заметить, что пациенту необходима другая терапия. Если же ваши походы больше похожи на “слезы в жилетку”, стоит задуматься о компетентности вашего психолога.

Постоянное развитие

Помимо основного документа портфолио специалиста будет содержать и сертификаты о семинарах, курсах, изученных дополнительных направлениях. Наука не стоит на месте, и психология — не исключение. Не пугайтесь, если ваш врач получает второе высшее образование психотерапевта или психиатра — это говорит о его заинтересованности в своей работе.

Прислушайтесь к себе

Если с документами всё в порядке, но вы уже который прием подряд переживаете негативные эмоции — следует задуматься о смене специалиста.

Признаками продуктивной работы являются эмоциональный подъем, нахождение способов разрешения своих проблем. Если вам говорят, что ваше желание плакать оправданно, но вы осознаете, что до визита в психологический центр вам жилось куда лучше — не раздумывая закрывайте договор.

Психология или хамство?

Одно из модных направлений психологического воздействия — провокативная психология.

В ходе такой сессии вас могут обзывать, задавать неожиданные интимные вопросы, разговаривать на повышенных тонах и “бросать обвинения в лицо”. Подобный стиль общения подходит далеко не всем, и если вас воспитывали в семье, где любой окрик считался недопустимым, скорее всего вы испытаете не “эмоциональную встряску”, а глубокую обиду. Если же в договоре и вовсе не шла речь о провокативной психологии, но специалист разговаривает с вами запанибрата и допускает вольности — скорее всего, перед вами не врач, а подсмотревший в фильмах образ психолога мошенник.