Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске

Пробы морской воды с берегов Анапы и Новороссийска не соответствуют нормам.

По результатам исследований в органы исполнительной власти городов Анапы и Новороссийска отправили информацию об ограничении купания на пляжах этих городов. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем сайте.

Там же отметили, что коронавирусная обстановка на Черноморском побережье Краснодарского края стабильная. Вспышек заболеваний нет, а заболеваемость на уровне среднестатистических показателей.