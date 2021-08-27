Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске

Пробы морской воды с берегов Анапы и Новороссийска не соответствуют нормам.
По результатам исследований в органы исполнительной власти городов Анапы и Новороссийска отправили информацию об ограничении купания на пляжах этих городов. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем сайте.
Там же отметили, что коронавирусная обстановка на Черноморском побережье Краснодарского края стабильная. Вспышек заболеваний нет, а заболеваемость на уровне среднестатистических показателей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор по Петербургу проверил пляжи города и пришел к выводу, что что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам. Так, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания. Отобрали 312 проб воды.