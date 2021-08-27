В Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере

В Японии с помощью 3D-печати создали мраморную говядину вагю. Фото: pixabay

В Японии с помощью 3D-печати создали мраморную говядину вагю. Фото: pixabay

Исследователи сумели приготовить свежий говяжий стейк. Однако способ его приготовления не совсем обычный.

Ученые Осакского университета в Японии сумели сделать говядину на 3D-принтере. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Получить самую дорогую в мире говядину вагю сумели при помощи 3D-печати. Исследователям удалось воссоздать такую структуру.

Ранее создавать таким способом говядину уже умели, однако получался лишь фарш.

В результате эксперимента из стволовых клеток изготовили отдельные волокна мышц, жир, кровеносные сосуды, а после расположили все элементы так, чтобы они повторяли структуру мяса.

Исследователи думают, что их разработка будет применяться повсеместно. Искусственное мясо сможет заменить настоящее. Это позволит сократить выбросы от разведения скота.

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