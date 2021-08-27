В Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере

В Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере
В Японии с помощью 3D-печати создали мраморную говядину вагю. Фото: pixabay

Исследователи сумели приготовить свежий говяжий стейк. Однако способ его приготовления не совсем обычный.

Ученые Осакского университета в Японии сумели сделать говядину на 3D-принтере. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Получить самую дорогую в мире говядину вагю сумели при помощи 3D-печати. Исследователям удалось воссоздать такую структуру.

Ранее создавать таким способом говядину уже умели, однако получался лишь фарш.

В результате эксперимента из стволовых клеток изготовили отдельные волокна мышц, жир, кровеносные сосуды, а после расположили все элементы так, чтобы они повторяли структуру мяса.

Исследователи думают, что их разработка будет применяться повсеместно. Искусственное мясо сможет заменить настоящее. Это позволит сократить выбросы от разведения скота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ.

3d-принтер мясо японские ученые


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Шойгу стал почетным художником Союза художников
В аэропорту Пулково вечером 27 августа задержали три самолета
В Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере
Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула
Симптомы COVID-19 могут до года сохраняться у переболевших
С головой божества: в Египте обнаружили останки четырехлапого кита
Долгожители Петербурга получат выплаты к юбилеям
В Индонезии нашли останки женщины неизвестного человеческого рода