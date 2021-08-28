Фармацевта, торгующего веселящим газом, задержали на Короленко

Факт продажи газа был зафиксирован полицейскими. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Факт продажи газа был зафиксирован полицейскими. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции задержали фармацевта, торгующего «веселящим» газом.

Правоохранители в рамках профилактических мероприятий провели контрольную закупку закиси азота, так называемого «веселящего» газа, свободная реализация которого запрещена законом. На место встречи, к дому 14 по улице Короленко, подъехал автомобиль «VOLVO XC60» под управлением 30-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, водитель предложил приобрести 7 баллонов с закисью азота за 38 тыс. рублей. В результате в отношении продавца составили протокол об административном правонарушении, а запрещенный товар изъяли.

Позже выяснилось, что мужчина работает фармацевтом, а закисью азота приторговывает для дополнительного заработка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе.