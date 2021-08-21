Полиция шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе

Полиция шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе
В отношении владельца бара начало административное расследование. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ночь на 21 августа наркополицейские провели очередной рейд в ночном клубе в Центральном районе Петербурга.

Полицейской проверке подверглось увеселительное заведение на пересечении канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в баре «Мёд» можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым «веселящим» газом. В помещении нашли 11 десятилитровых баллонов с газом.

Около десяти человек с признаками наркотического опьянения были доставлены в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Ещё несколько человек увезли в отдел полиции. В отношении владельца бара начало административное расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Рубинштейна в Петербурге прошел рейд по заведениям общепита. Нарушения санитарных требований нашли в пяти барах.

бар рейд Центральный район


 

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