Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. Фото: Смольный

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. Фото: Смольный

На улице Рубинштейна в Петербурге прошел рейд по заведениям общепита. Нарушения санитарных требований нашли в пяти барах.

Рейд проводили сотрудники комитета по надзору за имуществом, Роспотребнадзора и полиции. Проверку соблюдения антиковидных мер и земельного законодательства провели из-за многочисленных жалоб петербуржцев.

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. В двух их них также торговали алкоголем без лицензии. Эти бары временно закрыли, помещения опечатали. Алкогольную продукцию и баллоны с «веселящим» газом изъяли.

В отношении владельцев возбудят административные производства. Нарушителям — юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, восемь ресторанов и кафе на Рубинштейна незаконно разместили летние веранды. Уличную мебель изъяли и отправили на склад временного хранения. Нарушителей ждет административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно.