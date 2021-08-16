Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования

Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования
По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. Фото: Смольный

На улице Рубинштейна в Петербурге прошел рейд по заведениям общепита. Нарушения санитарных требований нашли в пяти барах.

Рейд проводили сотрудники комитета по надзору за имуществом, Роспотребнадзора и полиции. Проверку соблюдения антиковидных мер и земельного законодательства провели из-за многочисленных жалоб петербуржцев.

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. Фото: Смольный

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. В двух их них также торговали алкоголем без лицензии. Эти бары временно закрыли, помещения опечатали. Алкогольную продукцию и баллоны с «веселящим» газом изъяли.

По результатам рейда нарушения санитарных требований нашли в пяти барах. Фото: Смольный

В отношении владельцев возбудят административные производства. Нарушителям — юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, восемь ресторанов и кафе на Рубинштейна незаконно разместили летние веранды. Уличную мебель изъяли и отправили на склад временного хранения. Нарушителей ждет административная ответственность.

Восемь ресторанов и кафе на Рубинштейна незаконно разместили летние веранды. Фото: Смольный

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно.

антиковидные требования бары новости СПб санитарные требования улица рубинштейна


 

Новости партнеров
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Президент бежал, в аэропорту — давка: власть в Афганистане захватили ...
От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай
Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования
В Китае знают, как спасти лысых мужчин
Во вторник в Петербург придут ливни и грозы
Дождливая и ветреная погода ожидается в Ленобласти во вторник
Nissan вверх тормашками на Курляндской улице : есть пострадавшие