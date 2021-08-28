В Петербурге возбудили уголовное дело после обыска в квартире наркоторговца

В Петербурге возбудили уголовное дело после обыска в квартире наркоторговца
Мужчину задержали. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Петербурге сотрудники полиции задержала торговца запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело.

В ходе розыска правоохранители установили 30-летнего мужчину, у которого 31-летний покупатель приобретал наркотики.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, полицейские провели обыск по месту жительства наркоторговца. Они обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана массой 7,75 грамма, также оборудование, которое использовалось для поддержания благоприятных условий для культивирования конопли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевта, торгующего веселящим газом, задержали на улице Короленко. В результате в отношении продавца составили протокол об административном правонарушении, а запрещенный товар изъяли.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание новости СПб


 

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