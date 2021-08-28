Задержан мужчина, вонзивший нож в участника драки в Невском районе

Полиция задержала мужчину, ранившего человека в ходе драки в Невском районе Петербурга.

Инцидент произошел 22 августа у одного из кафе города на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Русановская. Правоохранителям сообщили, что неизвестный в ходе групповой драки нанес ножевое ранение мужчине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, 27 августа результате розыска был задержан 31-летний гражданин одного из среднеазиатский государств. Мужчину поймали у дома 19 по улице Русановкая.

Полицейские продолжают розыск остальных участников потасовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка, в которой приняли участие 25 человек.