В Петербурге после драки 25 человек задержаны 17 мигрантов

В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка, в которой приняли участие 25 человек. В результате происшествия в больницу с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали 22-летнего гражданина республики Узбекистан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 августа правоохранительным органам сообщили, что на Красносельском шоссе у дома 54/6 драка.

Полиция прибыла на место случившегося и задержала 14 человек. Среди них граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Всех, кроме одного 46-летнего уроженца Таджикистана, отпустили. Однако некоторые мигранты заплатили штрафы.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемых в данном преступлении задержали. Ими оказались три уроженца Узбекистана и один гражданин РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном селе мусор стал поводом для массовой драки.