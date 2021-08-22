Не попал в урну: в Красном селе мусор стал поводом для массовой драки

Мужчине выбросил мусор мимо урны в Красном селе. Это послужило поводом для драки. Фото: pixabay

Мужчине выбросил мусор мимо урны в Красном селе. Это послужило поводом для драки. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга ничтожный повод стал причиной для массовой драки мужчин.

В Красном Селе, вечером, 21 августа произошла массовая драка, об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

Схватка случилось из-за того, что некий мужчина, выкидывая мусор, промахнулся. Отказ гражданина исправлять свою ошибку вышел ему боком.

Агрессивные приверженцы чистоты «объяснили» мужчине, что бросать мусор мимо урны не стоит. Однако правилам хорошего тона горожане обучали в весьма грубой и жесткой форме.

В связи с этим завязалась массовая драка. В настоящий момент неизвестно понадобилась ли кому-то из бойцов помощь медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кровавая драка соседей не давала петербуржцу отправится на работу.