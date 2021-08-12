Кровавая драка соседей не давала петербуржцу отправится на работу

На Зины Портновой произошла серьезная драка между соседями. Фото: Google Maps

На Зины Портновой произошла серьезная драка между соседями. Фото: Google Maps

В Петербурге в Кировском районе мужчине, проживающему на улице Зины Портновой дома 30, не давала покоя драка соседей. Гражданину даже пришлось обратиться в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа, в 7:30, мужчина позвонил по номеру «02». Он объяснил, что драка соседей залила кровью лестницу, а сам заявитель боится выйти на работу.

Когда наряд полиции прибыл, то было установлено что с места происшествия в больницу в тяжелом состоянии забрали 58-летнего мужчину. Позднее ему диагностируют закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому и алкогольное отравление.

Вскоре, «по горячим следам», задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, который проживает в том же доме на Зины Портновой. После объяснений мужчину отпустили под обязательство о явке.

Пострадавший же заявил, что примерно в 07:30 его в парадной избил неизвестный.

Стоит заметить, что задержанный 14 раз привлекался к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали гражданку, обвиняемую в убийстве главы приюта на улице Зины Портновой.