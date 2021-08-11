В Петербурге арестовали гражданку, обвиняемую в убийстве главы приюта

В Петербурге арестовали гражданку, обвиняемую в убийстве главы приюта
Убийство и покушение на убийство произошло на улице Зины Портновой. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге Кировский районный суд решил заключить под стражу до 7 октября Елену Князеву, которая обвиняется в убийстве главы приюта «Забота» и покушении на убийство своей соседки.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что 8 августа, вечером, в квартире по улице Зины Портновой дома 26, Князева, в руках которой был колюще-режущий предмет, напала на свою соседку. В ходе ссоры женщина ударила ее ножом в грудь. Затем на помощь пытался прийти руководитель приюта, однако неугомонная гражданка его ликвидировала. Она нанесла ему смертельный удар.

РИА Новости пишут, что все случилось в квартире, где и был организован приют, а нападавшая женщина была одной из жительниц этого учреждения. Выпив лишнего, между ней и ее соседкой завязался спор, переросший в трагедию.

Пострадавшая женщина осталась жива, потому как ей успели помочь медики.

Подозреваемая останется заключенной под стражей, как минимум, до 7 октября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер из ружья застрелил двухлетнего ребенка под Тулой.

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