Пенсионер из ружья застрелил двухлетнего ребенка под Тулой

Житель Щекинского района Тульской области выстрелил из ружья в женщину, у которой на руках был ребенок возрастом 2,5 года. Инцидент произошел вечером 8 августа в деревне Панарино.

Как сообщает региональное управление СК РФ, ребенок погиб на месте происшествия, а мать госпитализировали. Дело возбуждено по статьям УК «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

По версии следствия, мужчина 1952 года рождения в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочкой на руках. Ребенок скончался сразу от ранения в голову. Мотивы поступка стрелявшего устанавливаются.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полночь правоохранителям сообщили, что в селе Павлово по Морскому проезду у дома 2 некий гражданин стреляет из оружия. Буквально через пять минут на место происшествия прибыл наряд полиции.