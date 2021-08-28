В Петербурге Лжеигорь обманул пенсионерку на 2,7 млн рублей

В Петербурге Лжеигорь обманул пенсионерку на 2,7 млн рублей
Пенсионерке так и не сделали ремонт. Фото: pixabay.com

Мужчина уверял, что сделает женщине ремонт, но взял деньги и был таков.

Во Фрунзенском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 2,7 миллиона рублей. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Бухарестской. Некий «Игорь» пришел к 82-летней женщине и предложил ей осмотреть ее квартиру. Та согласилась не только на осмотр, но и на дорогостоящий ремонт. Женщина сняла крупную сумму денег и отдала лжемастеру. Тот взял щедрое вознаграждение и больше не выходил на связь.

В результате женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Наконец подозреваемый задержан – ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей.

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