Во Всеволожске вор украл «айфонов» на полмиллиона

На прилавке не досчитались восьми 11 «айфонов».

В Ленинградской области разыскивают невысокого вора, который вынес из салона связи «айфонов» на полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает 47news.

Инцидент произошел 27 августа во Всеволожске на Всеволожском проспекте. В магазин пришел мужчина, который заявил, что намерен приобрести несколько смартфонов. Пока продавец оформляла покупку, покупатель схватил восемь «айфонов» и скрылся с места происшествия. Ущерб оценили в 451 тысячу рублей.

Продавщица тут же обратилась в полицию, описав воришку как невысокого мужчину среднего телосложения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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