В Петербург привезли более 97 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

В Петербург привезли более 97 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На фармбазу Петербурга 28 августа поступила новая партия вакцин «Спутник Лайт» в количестве 97 200 доз.

По последним данным, в городе первично привито 1 474 215 человек. Полностью прошли цикл вакцинации 1 418 016 человек.

Всего в запасе сейчас находится 412 111 комплектов вакцин: 373 202 – бюджетных и 38 909 – коммерческих.

В Петербурге работают 166 пунктов вакцинации в медицинских организациях.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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