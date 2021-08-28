На Кирочной улице нашли мину времен ВОВ

На Кирочной улице нашли мину времен ВОВ
Боеприпас обнаружили рабочие во время строительных работ на Кирочной улице, 70. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В пятницу, 27 августа, в Центральном районе Петербурга нашли мину времен Великой Отечественной войны.

Ржавый боеприпас обнаружили рабочие во время строительных работ на Кирочной улице, 70, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На место обнаружения предмета прибыли специалисты группы разминирования.

Специалисты осмотрели снаряд и установили, что это минометная мина калибра 82 мм времен ВОВ, корпус которой находится в состоянии сильной коррозии. Боеприпас вывезли на специальный полигон в Ленинградской области с целью уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в подвале дома в Колпино. Ржавый предмет нашли во вторник, 3 августа, в подвале жилого дома на проспекте Ленина.

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