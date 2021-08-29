Японский журналист рассказал, какие российские сладости его покорили

Токунага также пояснил, что "Аленку" можно перевести на японский как "Елена-тян". Фото: Pixabay

Токунага также пояснил, что "Аленку" можно перевести на японский как "Елена-тян". Фото: Pixabay

Японский журналист Юки Токунага поделился своими впечатлениями двух российских сладостях, которые произвели на него наибольшее впечатление.

Обозреватель портала Yahoo News Japan написал, что в последние годы в магазинах Японии все чаще можно встретить российские десерты. По его словам, особое внимание японцев привлекает шоколад «Аленка». Он пришел в восторг от его вкуса и наличия разных видов. Также он отметил невысокую цену этого шоколада. Токунага также пояснил, что «Аленку» можно перевести на японский как «Елена-тян».

Журналист также обратил внимание на российские глазированные сырки. Он назвал десерт приятным как по своей структуре, так и на вкус. Название сырков он перевел как «творог-тян».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России.