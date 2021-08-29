После аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист

После аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист
После аварии погибли два мотоциклиста. Фото: Pixabay

Первый умер сразу после инцидента, второй – в больнице.

В Санкт-Петербурге скончался второй мотоциклист после аварии с бетономешалкой. Об этом 29 августа сообщили в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Инцидент произошел 21 августа на Октябрьской набережной. Там водитель бетономешалки решил развернуться через двойную сплошную. Байкеры, не ожидавшие такого поворота событий, врезались в машину. После этого один из мужчин скончался на месте, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Больше недели врачи не теряли надежду и надеялись спасти мужчину, но ничего не вышло. Он скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что убить продавщицу кондитерской на Комсомола мог ее знакомый.

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Убить продавщицу кондитерской на Комсомола мог ее знакомый
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