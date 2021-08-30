В Петербурге коронавирус подтвердился еще у 549 человек

В Петербурге коронавирус подтвердился еще у 549 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 549 человек.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург спустился на третью строчку рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

Лидером антирейтинга стала Москва — 1 424 случая. На втором месте Московская область — 858 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса завершили более 1,4 миллиона человек. Это – 55%от необходимого числа граждан, которые должны пройти вакцинацию, чтобы в городе сформировался коллективный иммунитет.

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