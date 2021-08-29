В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 1,4 млн человек

Для выработки коллективного иммунитета нужно, что вакцинацию прошли как минимум 60% населения.

В Санкт-Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса завершили более 1,4 миллиона человек. Это – 55%от необходимого числа граждан, которые должны пройти вакцинацию, чтобы в городе сформировался коллективный иммунитет. Об этом сообщили сегодня, 29 августа, в региональном оперштабе.

Известно, что для формирования коллективного иммунитета важно привить 60% населения, то есть 2,6 миллиона граждан. Напоминаем, что всего в городе успели заболеть 575 тысяч человек, из них скончались 20,5 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему повышается температура после вакцинации. У некоторые людей высокая температура держится несколько дней.