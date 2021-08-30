В Минздраве объяснили отличие антител у переболевших и привитых

Иммунитет человека после перенесенного COVID -19 сильнее, чем после вакцинации. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

По ее словам, при болезни в организм человека попадает живой вирус. При вакцинации — это, как правило, фрагменты S-белка.

Специалист отметила в эфире канала «Россия 24», что лучше все же сделать прививку и таким образом избежать заражения коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса. Препарат легко переносится, безопасен в применении и подходит для ревакцинации.