В мире коронавирусом заразились более 216,3 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 216,3 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 437 967 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в понедельник, 30 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 216 364 257 человек, скончались от вируса 4 500 596 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 38 796 236 человек заразились, 637 525 умерли. На втором месте находится Индия: 32 695 030 инфицированных, 437 830 умерли. Следом идет Иран: там вирус подхватили 4 926 964 жителя, умерли 106 482 человека.

Россия переместилась на девятую строчку: в стране зафиксировано 6 785 465 случаев инфицирования, скончались от COVID-19 178 457 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет человека после перенесенного COVID -19 сильнее, чем после вакцинации. При этом лучше все же сделать прививку и таким образом избежать заражения коронавирусом.

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В мире коронавирусом заразились более 216,3 млн человек