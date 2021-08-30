На петербуржца напали с топором на 2-м Муринском

На петербуржца напали с топором на 2-м Муринском
Инцидент произошел в доме №10/3 по 2-му Муринскому проспекту. Фото: google.maps

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации местного жителя, на которого напали с топором.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 22 часа вечера полицию вызвали к дому №10/3 по 2-му Муринскому проспекту. Очевидец сообщил, что его знакомого ранили топором.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что бригада скорой уже госпитализировала 36-летнего мужчину. Ему диагностировали резаные раны головы и рук.

Для дальнейшего разбирательства в отдел доставили 36-летнего мужчину из Калмыкии и 37-летнего уроженца Дагестана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья до смерти избили задолжавшего им деньги петербуржца. Установлено, что они зашли в квартиру потерпевшего и начали требовать возврата денег. Затем они избили мужчину руками и ногами, а после скрылись.

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