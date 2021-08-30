Братья до смерти избили задолжавшего им деньги петербуржца

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в смертельном избиении жителя Красносельского района.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в субботу в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Маршала Казакова, 40/1. Она рассказала, что нашла в квартире труп избитого 32-летнего сожителя.

Подозреваемых поймали в тот же день. В отдел доставили двух братьев 1993 и 1998 года рождения. Оба неработающие и имеют судимости в прошлом. Установлено, что они зашли в квартиру потерпевшего и начали требовать возврата денег. Затем они избили мужчину руками и ногами, а после скрылись.

Возбуждено уголовное дело. Накануне мужчин задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой.