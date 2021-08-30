В квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой

В квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой
Все произошло в квартире на Маршала Казакова, 68/1. Фото: google.maps

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти молодого человека и госпитализации его приятеля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратился 23-летний петербуржец. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире на Маршала Казакова, 68/1 труп знакомого.

Прибывшие на место полицейские нашли труп 22-летнего парня, проживающего на проспекте Героев. Внешних признаков криминальной смерти на его теле не нашли.

Также в эту квартиру пришлось вызвать скорую для 20-летнего молодого человека с проспекта Маршака. Его госпитализировали с острым отравлением неизвестным наркотическим веществом, комой, травмами головы, сломанным носом. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти завели дело о доведении до самоубийства после смерти подростка.

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