В квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти молодого человека и госпитализации его приятеля.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратился 23-летний петербуржец. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире на Маршала Казакова, 68/1 труп знакомого.
Прибывшие на место полицейские нашли труп 22-летнего парня, проживающего на проспекте Героев. Внешних признаков криминальной смерти на его теле не нашли.
Также в эту квартиру пришлось вызвать скорую для 20-летнего молодого человека с проспекта Маршака. Его госпитализировали с острым отравлением неизвестным наркотическим веществом, комой, травмами головы, сломанным носом. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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