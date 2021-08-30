В Ленобласти завели дело о доведении до самоубийства после смерти подростка

В Ленобласти завели дело о доведении до самоубийства после смерти подростка
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти правоохранители расследуют уголовное дело, открытое по факту доведения до самоубийства.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 29 августа в полицию обратился 50-летний сварщик из Колпино. Он сообщил, что накануне вечером его 15-летний сын ушел из дома и не вернулся.

Спустя несколько часов в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что нашел в поле возле реки в поселке Тельмана ребенка. Прибывшие полицейские установили, что это пропавший девятиклассник.

С места происшествия изъяли предсмертную записку, рюкзак, телефон и другие вещи. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске мигрант с ножом напал на юношу у «Вимоса».

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