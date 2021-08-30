Во Всеволожске мигрант с ножом напал на юношу у «Вимоса»

Во Всеволожске мигрант с ножом напал на юношу у &#171;Вимоса&#187;
Нападение произошло в ночь на 29 августа у "Вимоса". Фото: google.maps

Во Всеволожске полиция задержала гражданина Азербайджана, который ударил ножом 19-летнего местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, нападение произошло в ночь на 29 августа у магазина «Вимос». Очевидцы вызвали полицию в три часа ночи и сообщили о раненом мужчине.

Прибывшие полицейские выяснили, что между 32-летним приезжим и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил юношу ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали во Всеволожскую КМБ с колото-резаным ранением грудной клетки слева. Он в состоянии средней тяжести.

Подозреваемого задержали на месте преступления. У него изъяли складной нож. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что убить продавщицу кондитерской на Комсомола мог ее знакомый.

Всеволожск ленобласть ножевое ранение


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Братья до смерти избили задолжавшего им деньги петербуржца
Туп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса
В квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой
Пристававшего к детям мужчину задержали на Фермском шоссе
В Ленобласти завели дело о доведении до самоубийства после смерти подростка
Во Всеволожске мигрант с ножом напал на юношу у «Вимоса»
Утренний пожар в кафе на Васильевском острове тушили 20 спасателей
В мире коронавирусом заразились более 216,3 млн человек