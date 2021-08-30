Во Всеволожске мигрант с ножом напал на юношу у «Вимоса»

Во Всеволожске полиция задержала гражданина Азербайджана, который ударил ножом 19-летнего местного жителя.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, нападение произошло в ночь на 29 августа у магазина «Вимос». Очевидцы вызвали полицию в три часа ночи и сообщили о раненом мужчине.
Прибывшие полицейские выяснили, что между 32-летним приезжим и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил юношу ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали во Всеволожскую КМБ с колото-резаным ранением грудной клетки слева. Он в состоянии средней тяжести.
Подозреваемого задержали на месте преступления. У него изъяли складной нож. Возбуждено уголовное дело.
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