Капитана полиции арестовали в Петербурге по делу о наркоторговле

Капитана полиции арестовали в Петербурге по делу о наркоторговле
Полицейского арестовали на прошлой неделе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге капитана полиции арестовали по делу о наркоторговле в Пушкинском районе. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

На 28-летнего оперативника городского управления уголовного розыска Виктора Щербыну заявил его знакомый. По версии следствия, этот знакомый устал ему помогать в деле с наркосбытом.

В результате на полицейского открыли уголовное дело по статье о сбыте наркотиков с использования служебного положения в крупном размере.

На прошлой неделе он был арестован по решению Пушкинского районного суда, сообщает 47news. Щербыну обвиняют сразу в нескольких эпизодах, которые произошли в этом августе. Следствие полагает, что оперативник помог продать полкилограмма наркотика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после обыска в квартире наркоторговца.

капитан полиции наркосбыт наркоторговля новости СПб


 

Новости партнеров
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мигранты помогли задержать извращенца с детской площадки
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила
Смерть от воды. Можно ли заразиться коронавирусом через кулер
Водителям рассказали, где на этой неделе будут ловить нарушителей скорости
В Петербурге коронавирус подтвердился еще у 549 человек
В России коронавирус подхватили более 18 тысяч человек за сутки
Авария на сетях частично оставила без воды два района Петербурга
В ночь на вторник в Ленобласти ожидается +4 градуса