Капитана полиции арестовали в Петербурге по делу о наркоторговле

В Петербурге капитана полиции арестовали по делу о наркоторговле в Пушкинском районе. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

На 28-летнего оперативника городского управления уголовного розыска Виктора Щербыну заявил его знакомый. По версии следствия, этот знакомый устал ему помогать в деле с наркосбытом.

В результате на полицейского открыли уголовное дело по статье о сбыте наркотиков с использования служебного положения в крупном размере.

На прошлой неделе он был арестован по решению Пушкинского районного суда, сообщает 47news. Щербыну обвиняют сразу в нескольких эпизодах, которые произошли в этом августе. Следствие полагает, что оперативник помог продать полкилограмма наркотика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после обыска в квартире наркоторговца.