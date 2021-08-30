За первое полугодие шесть петербуржцев незаконно проникли на закрытые объекты метро

Семь случаев незаконного проникновения на объекты метро Петербург выявлено за первое полугодие.
В интернете появились ролики, в которых есть инструкции по незаконному проникновению в вентиляционные шахты, тоннели, территорию электродепо, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
По словам исполняющего обязанности прокурора городского метрополитена Виталия Дрокина, за совершение подобных правонарушений к административной ответственности привлечены шесть человек. Он добавил, что такие проникновения могут быть смертельно опасными.
Дропкин отметил, что нарушитель может получить штраф в 30 тыс. рублей или отправиться под арест на срок до десяти суток. В случае, если после незаконной прогулки чьему-то здоровью будет причинен тяжкий вред или же наступит гибель, виновнику может грозить уголовная статья и лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро зафиксировали 35 попыток провоза оружия.