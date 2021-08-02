В петербургском метро зафиксировали 35 попыток провоза оружия

Несмотря на то, что правилами пользования петербургским метрополитеном запрещено провозить оружие, за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 35 попыток провоза огнестрельного охотничьего оружия и 13 – холодного охотничьего оружия.

Об этом сообщает комитет по транспорту.

В связи с тем, что начинается сезон охоты, комитет решил напомнить о Правилах пользования Петербургским метрополитеном. Так, в городской подземке установлен запрет на провоз оружия и взрывчатых веществ, в том числе и в чехлах и разобранном состоянии.

Такое ограничение действует, чтобы защитить горожан от возможных террористических и иных преступных посягательств и необходим для обеспечения транспортной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России.