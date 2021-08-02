В петербургском метро зафиксировали 35 попыток провоза оружия

В петербургском метро зафиксировали 35 попыток провоза оружия
В Петербурге запрещен провоз оружия в метро. Фото: Baltphoto

Несмотря на то, что правилами пользования петербургским метрополитеном запрещено провозить оружие, за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 35 попыток провоза огнестрельного охотничьего оружия и 13 – холодного охотничьего оружия.

Об этом сообщает комитет по транспорту.

В связи с тем, что начинается сезон охоты, комитет решил напомнить о Правилах пользования Петербургским метрополитеном. Так, в городской подземке установлен запрет на провоз оружия и взрывчатых веществ, в том числе и в чехлах и разобранном состоянии.

Такое ограничение действует, чтобы защитить горожан от возможных террористических и иных преступных посягательств и необходим для обеспечения транспортной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России.

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