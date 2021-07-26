ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России

У подпольных оружейников изъяли более 270 единиц оружия.

В России в ходе спецоперации ФСБ в 25 регионах были задержаны 45 подпольных оружейников. У них изъяли более 270 единиц оружия, 440 артиллерийских боеприпасов, а также тысячи патронов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ТАСС.

Известно, что оружейников нашли в разных уголках страны: от Москвы до Адыгеи. Среди оружия был, например, американский ружейный гранатомет производства 1940 года. В ФСБ пояснили, что оружие продавали через интернет.

«Оплата производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям — через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании»,

— уточнили в ФСБ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 80-летнего пациента в Боткинской больнице нашли оружие и боеприпасы.