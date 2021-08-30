В Петербурге за сутки от коронавируса привили более 7 тысяч человек

В Северной столице за сутки вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 037 человека, завершили курс вакцинации — 5 149.

Об этом стало известно во вторник, 30 августа. Согласно данным, опубликованным на сайте городской администрации, с начала массовой вакцинации 1 476 252 горожан привиты первым компонентом, при этом 1 423 165 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

К настоящему моменту в городе работает 166 прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подтвердился у еще 549 человек. Город спустился на третью строчку рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.