В Петербурге за сутки от коронавируса привили более 7 тысяч человек

В Петербурге за сутки от коронавируса привили более 7 тысяч человек
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице за сутки вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 037 человека, завершили курс вакцинации — 5 149.

Об этом стало известно во вторник, 30 августа. Согласно данным, опубликованным на сайте городской администрации, с начала массовой вакцинации 1 476 252 горожан привиты первым компонентом, при этом 1 423 165 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

К настоящему моменту в городе работает 166 прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подтвердился у еще 549 человек. Город спустился на третью строчку рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

вакцинация от коронавируса коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга
Комика Мирзализаде могут депортировать из России
Капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков
Как отличить симптомы коронавируса от гриппа
Вакцинация от гриппа в Петербурге: опасно ли смешивать с прививкой от COVID-19
Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким
Добралась домой со вспоротым животом: жертва нападения в Полежаевском парке ...
Стали известны новые подробности об iPhone 13