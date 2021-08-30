Капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов. Полицейского обвиняют в торговле наркотиками.

Фигурантом уголовного дела стал 28-летний оперативник, капитан полиции Управления уголовного розыска. Ему вменяют сбыт запрещенных веществ в крупном размере с использованием служебного положения (статья 228.1 часть 4 УК РФ). Как пишет издание 47news, у сотрудника органов был пособник, который и придумал преступную схему. Однако в какой-то момент подельник решил покинуть «бизнес», а вскоре обвиняемый был раскрыт.

Следствие считает его причастным к нескольким эпизодам торговли наркотиками, все они произошли в августе. В частности, обвиняемый через своего знакомого передал для дальнейшей продажи 500 граммов растительного наркотика. Приятель вместо реализации «товара» обратился к правоохранителям. Сейчас постановлением Пушкинского районного суда 28-летний капитан полиции заключен под стражу — ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что обвиняемый работал в отделе по борьбе с распространением наркотиков в городе Пушкин. Год назад он сменил должность, перейдя в отдел по борьбе с похищениями людей. При этом трудился на защите граждан мужчина условно — на рабочем месте практически не появлялся. Позже, в ходе реорганизации личного состава, капитана перевели в штатные сотрудники.

Напомним, что недавно на границе Эстонии и России задержали грузовик, в котором было 290 кг гашиша. Однако по документам большегруз вез в РФ пластиковые крышки, изготовленные в Польше. Тайник с наркотиками был спрятан в топливном баке — по оценкам экспертов, партия могла принести торговцам около 230 млн рублей.