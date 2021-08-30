Работникам старого «Метростроя» предложили перейти в «Метрострой Северной столицы»

Вице-губернатор Максим Соколов провел встречу с трудовым коллективом завода железобетонных изделий ОАО «Метрострой», которое ждет банкротство.

Как утверждает чиновник, предстоящий процесс банкротства ОАО «Метрострой» и переход сотрудников в новое предприятие – АО «Метрострой Северной столицы» — под полным контролем города.

За последние полтора года власти смогли рассчитаться со всеми долгами по зарплате работникам «Метростроя», которые доходили до полугода. Кроме этого, предприятие вышло на стабильную программу производства – объем освоения финансовых средств превысил более 1 млрд рублей в год.

Однако все эти успехи не могут спасти компанию от предстоящего банкротства. Поэтому было принято решение создать новое предприятие — АО «Метрострой Северной столицы», контрольный пакет акций которого принадлежит Смольному.

«Все структурные подразделения с персоналом будут с их добровольного согласия переведены в АО «Метрострой Северной столицы». Мы со своей стороны предлагаем вам те же условия, которые были у вас в ОАО «Метрострой». Поэтому никаких изменений, кроме новой записи в трудовой книжке, — быть у вас не должно», — заявил Соколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицию Петербурга вынудили снова проверить банкротство «Метростроя».