Полицию Петербурга вынудили снова проверить банкротство «Метростроя»

Полицию Петербурга вынудили снова проверить банкротство &#171;Метростроя&#187;
Судебная тяжба с "Метростроем" затянулась, что отнюдь не ускоряет строительство новых станций метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полицейские Северной столицы снова проверят ОАО «Метрострой» на предмет преднамеренного банкротства. Ранее правоохранители уже пришли к выводу, что компания пришла в упадок неумышленно.

Новый виток расследованию, которое длится не первый год, придала Генеральная прокуратура России, пишет «Деловой Петербург». Именно в это ведомство обратился арбитражный управляющий «Метростроя» Григорий Авдеев. Он заявил, что руководство метростроительной компании злоупотребляло своими полномочиями, вследствие чего заранее спланировало схему приведения организации к банкротству.

В качестве доказательства специалиста приводит данные аудита, проведенного компаний KPMG. Согласно этим сведениям, «Метрострой» не единожды заключал заведомо убыточные контракты. Причем сумма таких сделок нешуточная — минимум 4,5 млрд рублей.

С этой информацией Авдеев сначала обратился в полицию, но, получив отказ, продолжил добиваться реакции, пройдя через районную, городскую и, в итоге, Генеральную прокуратуру. Высший орган отменил отказное постановление полиции, указав на недостаточность проверки.

Напомним, что с зимы 2020-го «Метрострой» находится под процедурой наблюдения — компания находится на контроле у временного управляющего, который, в том числе, улаживает вопросы с кредиторами. Дальнейшую судьбу «Метростроя» пытаются окончательно решить с 19 января, но вот уже почти девять месяцев заседание переносят.

Очередное слушание должно состояться 31 августа. При удачном завершении, суд примет решение о следующей стадии процедуры наблюдения в конкурсном производстве. Ситуация с «Метростроем» находится на контроле Смольного. Если банкротство компании все же подтвердят, активы и сотрудники перейдут в «Метрострой Северной столицы» — детище ВТБ, 65% уставного капитала которого передали городским властям.

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