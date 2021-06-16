Судебное заседание по банкротству «Метростроя» снова отложили, теперь на 31 августа

Во вторник, 15 июня, в Северной столице заседание Арбитражного суда, на котором должны были принять решение о введении конкурсного производства в отношении «Метростроя», в очередной раз завершилась ничем: рассмотрение вопроса перенесли на 31 августа.

Это уже третий раз, когда банкротство метростроительной компании переносят: изначально слушание планировалось провести еще 19 января, затем — 7 апреля. В общей сложности, ключевое заседание «задерживается» уже почти на 9 месяцев. Такие сложности с конкурсным производством вызваны тем, что требования кредиторов еще не рассмотрены окончательно, как и отчет временного управляющего.

Хотя ОАО «Метрострой» на данный момент не признано банкротом, с февраля прошлого года компания, бывшая монополистом в сфере строительства метро в Петербурге, находится под процедурой наблюдения. При этом работы по строительству подземки продолжаются, но сроки ввода новых станций, по уже знакомой горожанам традиции, сдвигаются все дальше: открытие новых участков оранжевой и коричневой веток теперь состоится, согласно планам, в 2024 году, а часть станций и вовсе появятся после 2030 года.

Напомним, что после ареста экс-директора «Метростроя» Николая Александрова и плачевного финансового состояния компании власти Петербурга и банк ВТБ создали совместное предприятие «Метрострой Северной столицы», которое может перенять у предшественника статус единственного поставщика. По соглашению с банком, Смольный получает 65% уставного капитала предприятия. Представителем городских властей в правлении компании станет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).