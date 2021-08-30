Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев

На втором месте также оказалась Третьяковская галерея.

Аналитики рассказали, про какие музеи чаще всего писали в СМИ за последнее время. Первое место занял Эрмитаж, второе – Третьяковская галерея, а третье – Русский музей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает «Медиалогия».

Эрмитаж занимает лидирующую позицию в том числе благодаря прибывшей луврской картины «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» Рафаэдя. Также музей обсуждали в связи с открытие филиала на Урале и ограниченным выпуском NFT-токенов с картинами Государственного Эрмитажа.

Что касается Русского музея, то там открыли выставку, посвященную 150-летию со дня рождения художника Игоря Грабаря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве на месте бывшей промзоны построят филиал «Эрмитажа».