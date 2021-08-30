Врач оценил летальность среди непривитых от COVID-19

Смертность среди людей, которые не привились от ковида, в четыре раза больше, чем у тех, кто вакцинировался. Об этом заявил главврач больницы № 40» в Коммунарке Денис Проценко.

Статистика по Московской области и статистика больницы в Коммунарке показывает одно и то же: смертность у непривитых пациентов в четыре раза выше, отмечает Проценко. Об этом сообщает ТАСС.

Он также пояснил, что и среди привитых есть случаи, когда россияне попадают в реанимацию. Однако, это происходит из-за инсульта на фоне ковида, который наступает в силу возраста людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на центральную фармбазу Северной столицы поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 80 тысяч комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ещё не привитых горожан вакцинироваться — это не даст ковиду распространяться и мутировать.