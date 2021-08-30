В Петербург доставили более 80 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V»

В Петербург доставили более 80 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V»
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ещё не привитых горожан вакцинироваться — это не даст ковиду распространяться и мутировать.  Фото: пресс-служба Смольного

На центральную фармбазу Северной столицы поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 80 тысяч комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ещё не привитых горожан вакцинироваться — это не даст ковиду распространяться и мутировать. Он отметил, что в преддверии нового учебного года в Северной столице накоплен большой запас разных видов вакцины. Это поможет защитить детей, молодежь, взрослых, учителей — всех жителей Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас в Петербурге привито первично 1,47 млн человек, полностью вакцинированы — 1,42 млн. В городе продолжают работу 166 пунктов вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти пока не планируют полностью снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Александр Беглов вакцина вакцинация коронавирус Спутник V


 

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