Смольный не планирует полностью снимать ограничения из-за короны

Эпидемиологическая обстановка не позволяет жить без ограничений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти пока не планируют полностью снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 30 августа, пишет ТАСС.

Политик отметил, что вирус все еще не побежден, а эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Именно поэтому важно сохранять все системы по борьбе с коронавирусом в режиме мобилизации.

Напоминаем, что в Петербурге действует запрет на работу заведения общепита в ночное время, фуд-корты и аттракционы на открытом воздухе могут работать только при соблюдении всех требований и вакцинации сотрудников. Также нельзя проводить массовые мероприятия, которые посещают более тысячи человек.

В Петербурге введена обязательная вакцинация для таких сфер, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после выходных заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала в три раза.