После выходных заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала в три раза

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге резко сократилась после выходных.

За последние сутки в Северной столице поставили 549 новых диагнозов COVID-19. Днем ранее стало известно о 1318 новых случаях заражения. То есть показатель снизился почти втрое. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Сегодня город опустился на третье место среди российских регионов по этому показателю. Лидером стала Москва, где выявлено 1424 заражений, а на второе место попало Подмосковье — 858. В России за сутки выявлено 18 325 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 552 петербуржца. В России подтверждено 792 новых летальных исхода от COVID-19.