От последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 35 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 30 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 552 петербуржца. В России подтверждено 792 новых летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 549 новых случаев заболевания вирусом. В России за сутки выявлено 18 325 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19.