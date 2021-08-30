От последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев

От последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 35 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 30 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 552 петербуржца. В России подтверждено 792 новых летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 549 новых случаев заболевания вирусом. В России за сутки выявлено 18 325 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19.

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