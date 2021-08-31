Названы неожиданные функции новых iPhone

Владельцы новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам.

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник, у смартфонов появятся две новые функции, благодаря которым пользователи смогут связаться с экстренными службами.

Первая функция позволит обладателю iPhone посылать короткие сообщения, а вторая предоставит возможность «продиктовать» смартфону информацию о ЧП. С помощью второй модификации смартфон сможет передавать экстренным службам информацию о попавшем в беду пользователе, его местоположение и медкарту, а также уведомлять о произошедшем его близких и врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со следующего года Apple собирается поднять цены на новые смартфоны. Рост цен будет связан с увеличением затрат на производство чипов TSMC на 20%. Производитель чипов планирует большие затраты в конце этого года, Apple же намерена поднять цены на новые смартфоны в январе.