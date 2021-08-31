Учебный год во всех регионах России начнется в очном формате

Новый учебный год планируется начать в традиционной очной форме во всех общеобразовательных учреждениях по России. Об этом заявила зампредседателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
По ее словам, проведение уроков в дистанционном формате на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируется.
Как сообщили «РИА Новости», Голикова подчеркнула, что по предварительным данным, к началу учебного года готово 100 % всех образовательных организаций.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьники находятся в группе риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции. В настоящее время, более полумиллиона юных россиян перенесли COVID-19 или продолжают борьбу с болезнью.