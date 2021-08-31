Учебный год во всех регионах России начнется в очном формате

В школы 1 сентября пойдут 17,1 млн учеников, в том числе 2 млн первоклассников. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В школы 1 сентября пойдут 17,1 млн учеников, в том числе 2 млн первоклассников. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Новый учебный год планируется начать в традиционной очной форме во всех общеобразовательных учреждениях по России. Об этом заявила зампредседателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, проведение уроков в дистанционном формате на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируется.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова подчеркнула, что по предварительным данным, к началу учебного года готово 100 % всех образовательных организаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьники находятся в группе риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции. В настоящее время, более полумиллиона юных россиян перенесли COVID-19 или продолжают борьбу с болезнью.