Учебный год во всех регионах России начнется в очном формате

Учебный год во всех регионах России начнется в очном формате
В школы 1 сентября пойдут 17,1 млн учеников, в том числе 2 млн первоклассников. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Новый учебный год планируется начать в традиционной очной форме во всех общеобразовательных учреждениях по России. Об этом заявила зампредседателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, проведение уроков в дистанционном формате на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируется.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова подчеркнула, что по предварительным данным, к началу учебного года готово 100 % всех образовательных организаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьники находятся в группе риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции. В настоящее время, более полумиллиона юных россиян перенесли COVID-19 или продолжают борьбу с болезнью.

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