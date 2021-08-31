Почти 250 петербуржцев умерли за неделю от коронавируса

Почти 250 петербуржцев умерли за неделю от коронавируса
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За последнюю неделю (24-30 августа) в Петербурге скончались 249 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Накануне в город поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 80 тысяч комплектов доз.

Сейчас в Петербурге привито первично 1,47 млн человек, полностью вакцинированы — 1,42 млн. В городе продолжают работу 166 пунктов вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти пока не планируют полностью снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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