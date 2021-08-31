Дворцовый мост «станет красным» в память об арктическом конвое «Дервиш»

Дворцовый мост &#171;станет красным&#187; в память об арктическом конвое «Дервиш»
Дворцовый мост "покраснеет". Фото: pixabay.com

В Петербурге на протяжении трех ночей подряд Дворцовый мост подсветят красным цветом. Это будет сделано в память об арктическом конвое «Дервиш».

31 августа 1941 года, ровно 80 лет назад, в СССР приплыл первый океанский конвой, на борту которого была партия вооружений и стратегических грузов. Именно с него для Советского Союза начался ленд-лиз, закончившийся только осенью 1945-го.

Насладиться необычным видом путепровода можно будет ночью 31 августа, 1 и 2 сентября.

Переправу решили сделать яркой в память о моряках. Благодаря им грузовые суда союзников прибывали порты Архангельска и Мурманска, пока шла Великая Отечественная война.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» окрасился цветами триколора в честь Дня флага России.

дворцовый мост Дервиш новости СПб


 

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