Дворцовый мост «станет красным» в память об арктическом конвое «Дервиш»

В Петербурге на протяжении трех ночей подряд Дворцовый мост подсветят красным цветом. Это будет сделано в память об арктическом конвое «Дервиш».

31 августа 1941 года, ровно 80 лет назад, в СССР приплыл первый океанский конвой, на борту которого была партия вооружений и стратегических грузов. Именно с него для Советского Союза начался ленд-лиз, закончившийся только осенью 1945-го.

Насладиться необычным видом путепровода можно будет ночью 31 августа, 1 и 2 сентября.

Переправу решили сделать яркой в память о моряках. Благодаря им грузовые суда союзников прибывали порты Архангельска и Мурманска, пока шла Великая Отечественная война.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» окрасился цветами триколора в честь Дня флага России.