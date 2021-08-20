«Лахта Центр» окрасится цветами триколора в честь Дня флага России

«Лахта Центр» подсветят цветами российского триколора. Таким образом башня присоединится к поздравлениям с Днем Государственного флага России.

Так, в воскресенье, 22 августа, «Лахта» окрасится в бело-сине-красный в 20:50. Вместе с ней российским триколором засияют «Газпром Арена», сообщает пресс-служба «Лахта Центра».

Подсветкой горожане могут полюбоваться до 5:00 понедельника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 августа в честь Дня флага России вечером Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «окрасятся» в цвета российского триколора.