«Лахта Центр» окрасится цветами триколора в честь Дня флага России

«Лахта Центр» окрасится цветами триколора в честь Дня флага России
Праздничная подсветка включится в 20:50. Фото: gazprom.ru

«Лахта Центр» подсветят цветами российского триколора. Таким образом башня присоединится к поздравлениям с Днем Государственного флага России.

Так, в воскресенье, 22 августа, «Лахта» окрасится в бело-сине-красный в 20:50. Вместе с ней российским триколором засияют «Газпром Арена», сообщает пресс-служба «Лахта Центра».

Подсветкой горожане могут полюбоваться до 5:00 понедельника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 августа в честь Дня флага России вечером Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «окрасятся» в цвета российского триколора.

лахта центр новости СПб


 

Новости партнеров
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова заявила о необходимости вакцинации беременных
Актера сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали
«Лахта Центр» окрасится цветами триколора в честь Дня флага России
В мире коронавирус подхватили более 211 млн человек
За сутки в России заболела почти 21 тысяча человек
Фура слетала в кювет на Волхонском шоссе
На Большой Морской на два года введут ограничения проезда
Мужчина пырнул ножом сотрудницу сауны на Пискаревском ради 20 тысяч